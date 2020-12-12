Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Divriği Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gedikbaşı ve Arıkbaşı köyleri salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Son Dakika

ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı

Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek

Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar

Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalanan şahıs gazeteciyi tehdit etti: Anam avradım olsun göreceğim seni

Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu

Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu

Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti

İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı