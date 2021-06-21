Üye Girişi
Sivas'ta 2 milyon 841 bin dekar alan nadasa bırakıldı - Son Dakika

Sivas'ta 2 milyon 841 bin dekar alan nadasa bırakıldı

21.06.2021 16:31
Sivas'ta 2 milyon 841 bin dekar alan nadasa bırakıldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılında nadasa bırakılan alan miktarını il il açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılında nadasa bırakılan alan miktarını il il açıkladı. Türkiye'de 2020 yılında 31 milyon 732 bin 521 dekar alan nadasa bırakıldı. En fazla nadasa bırakılan şehir 3 milyon 71 bin 586 dekar ile Konya oldu. Konya'yı 2 milyon 841 bin 669 dekar ile Sivas, 2 milyon 759 bin 891 dekar ile Ankara, 1 milyon 521 bin 148 dekar ile Eskişehir, 1 milyon 486 bin 463 dekar ile Şanlıurfa, 1 milyon 337 bin 941 dekar ile Kayseri, 1 milyon 284 bin 805 dekar ile Çorum, 1 milyon 212 bin 705 dekar ile Yozgat, 1 milyon 137 bin 875 dekar ile Ağrı, 1 milyon 41 bin 292 dekar alan ile Aksaray izledi. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Konya, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 2 milyon 841 bin dekar alan nadasa bırakıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a 16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor 16:10 Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor 16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar 15:59 Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti 15:46 Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor 15:29 İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu 14:25 Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu

Son Dakika Haberleri
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:05 Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
15:59 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
15:59 Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar
15:45 Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti
15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum
30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı         
16:37
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla şaşkına çevirdi! O anlar kamerada         
16:23
Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış         
16:05
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu         
15:49
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi         
14:22
Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak         
14:21
Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı         
14:07
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 16:41:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta 2 milyon 841 bin dekar alan nadasa bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement