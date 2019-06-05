Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı
28 dakika önce
SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandıKaza saat 23.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağında meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Kaza saat 23.30 sıralarında Sivas- Ankara
karayolu Galericiler Sitesi Kavşağında meydana geldi. Yusuf Gülhan (68) yönetimindeki 58 FN 527 plakalı otomobil ile Hakan Aşıkoğlu idaresindeki 34 PF 4766 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Mustafa Özeç, Ayhan Şaman, Sadakat, Muhammet Emin
(15), Sadettin Buğra (4), Yiğit Mushap (11) ve Sümeyye Aşıkoğlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi
'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Gülhan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sivas
Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu
Emekli polis memuru, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı
Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı
Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı