Sivas'ta biri emekli uzman erbaş 2 kişinin üst aramasında 47 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Sivas-Kayseri kara yolunun Mescitli köyü mevkisindeki dinlenme tesisinde emekli uzman erbaş H.Y. (49) ile A.Y'nin (22) üzerini aradı.
Zanlıların üst aramasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 47 sikke bulundu.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta 2 şüpheli 47 sikke ile yakalandı - Son Dakika