Sivas olayları davasında firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Sivas olayları davasında firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

21.09.2022 17:33
Sivas olayları davasında firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılanmasına devam edildi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı müştekiler ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra katılanlara söz verdi.

Müdahil avukatları dosyanın "insanlığa karşı işlenen suç" olarak değerlendirilmesi ve yaklaşık 10 ay sonra dosyanın zaman aşımı nedeniyle düşme ihtimalinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Dönemin İçişleri Bakanı, Sivas Valisi, emniyet müdürü ve belediye başkanının tanık olarak dinlenmesini talep eden avukatlar, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) "Madımak Raporu" nun dosyaya eklenmesi için ilgili kuruma yazı yazılmasını istedi.

Müşteki Hüseyin Karababa da Madımak Oteli'nde yaşananların "katliam" olarak nitelendirilmesi ve dosyanın "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, esasa katkı sağlamayacağı gerekçesiyle müştekilerin tanıkların dinlenmesi ve DDK raporuna ilişkin taleplerinin reddine karar verdi.

Dava 26 Ocak 2023'e ertelendi.

Davanın geçmişi

Sivas olaylarına ilişkin ana davada Ankara 1 Nolu DGM'de tutuklu yargılanan sanıklardan Sonkur, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet" suçundan 3 yıl, Karataş ve Ceylan ise "Madımak Oteli'ni yakarak 35 kişinin ölümüne neden olmak" ve "45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle öldürmeye kalkışmak" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edilmişti.

Sanıkların tahliyelerine karar veren mahkeme, haklarındaki hükmün Yargıtayda bozulmasının ardından tekrar görülen davada, bulunamadıkları gerekçesiyle bu sanıklar hakkındaki dosyayı ana dava dosyasından ayırmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas olayları davasında firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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