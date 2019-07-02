Sivas'ta '2 Temmuz'un 26'ncı yılında, 35 kişi anıldı-AKTUEL 2
40 dakika önce
Sivas'ta '2 Temmuz'un 26'ncı yılında, 35 kişi anıldı-AKTUEL 2(Tür: Yurt)
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:51 Kaynak: DHA
'ta '2 Temmuz
'un 26'ncı yılında, 35 kişi anıldı-AKTUEL 2
(Tür: Yurt)
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