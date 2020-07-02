SİVAS'TA '2 TEMMUZ'UN 27'NCİ YILINDA, OLAYDA ÖLENLER ANILDI - Son Dakika

SİVAS'ta, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitirenler kentte düzenlenen programlarla anıldı. Vali Salih Ayhan da eski Madımak Oteli'ni ziyaret edip, karanfil bıraktıktan sonra, "Bu acı tüm ülkemizin acısıdır. 27 yıl boyunca da bu acı bizi ayrıştırmadı, bütünleştirdi ve beraberliğimizi pekiştirmiş oldu" dedi. Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ise "Burası insanlık müzesi olsun" dedi.
Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 27'inci yılında anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında anma programlarına sayı kısıtlaması getirildi. Eski otel binasının içindeki anı köşesi ve bina önünde, sosyal mesafeyi hatırlatan bantlar yerleştirildi. Kentteki ilk anma programı, valiliğin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, Valilik binasından eski Madımak Oteli olan bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne geldi. Heyet, bina içinde, 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktıktan sonra dua etti.
Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ise 2 Temmuz ve 5 Temmuz 1993'te Türkiye'de acı olaylar yaşandığını belirterek, "Bunlar hem ülkemiz, hem insanlık için bir kara lekedir. Madımak'ta yaşanan katliam, Başbağlar'da, Çorum ve Maraş'ta yaşanan katliamları yapan eller aynı ellerdir. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Buz her sene buraya gelirken, kin, nefret, cebir ve şiddet tohumları değil, gönlümüzdeki sevgi tohumlarını ekmek için geliyoruz. Gönlümüzü açarak geliyoruz. Gözleri kör olan, gönüllerini kapalı olanların da gözleri ve gönüllerinin açılacağını çok iyi biliyoruz. Sivas, Maraş, Çorum kadim şehirlerdir. Bu uzanan ellerimiz, sevgiyle, uzanan elimiz Kerbela şehitlerinden geliyor. Bunlar Ehlibeyt dostlarını elleri. Bu elleri tutun. Bu ülkeyi çocuklarımıza, gelecek nesillere barış ve hoşgörü içerisinde yaşayacakları bir ülke olarak armağan edelim. Biz buradan Başbağlar'a gideceğiz. Oradaki canlarımızı da anacağız. Bizim için inancımız gereği de hiç bir inanç, insanın insan tarafından öldürülmesini asla izin vermez. Bu insanlığa da aykırı, insanlık onuruna da aykırı bir davranış. Bu topraklardan bir Pir Sultanlar Aşık Veyseller yetişti. Onlardan sevgi hoşgörü dışında hiç bir kelime duymadık. Biz onların sevgi ve hoşgörüsü ile yoğrulmuş çocuklarız. Bundan beslenen çocuklar olarak sesleniyoruz, Madımak'ın acısını da sevgimiz ve hoşgörümüzle hep beraber unutturalım. ve burayı da sayın valimden izin alarak söylüyorum, bir insanlık müzesi haline getirelim. Kendimizi terbiye edileceğimiz bir insanlık müzesi olarak dizayn edelim. Buraya gelen insanlar Sivas'ın kardeşliğini, sevgisini, hoşgörüsünü görsün. Acıları önünde saygı ile eğiliyorum. Ruhları şad olsun. Bu acılar bir daha yaşanmasın. Acı paylaşarak azalır, sevgi paylaşarak çoğalır" diye konuştu.