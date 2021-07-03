Sivas'ta 200 öğrenci, Divriği'deki tarihi mekanları gezdi - Son Dakika

Sivas'ta 200 öğrenci, belediyenin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Unesco Kültür Mirası listesinde yer alan Divriği Ulucami başta olmak üzere Divriği Kalesi ve Nuri Demirağ Müzesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında gençlerin milli değerleri benimsemesi amacıyla kültür gezileri düzenleniyor.

Eğitimde Diriliş Derneği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize edilen etkinlik kapsamında, kentte kitap okuma ve çeşitli aktivitelere katılan 200 öğrenci ve 40 öğretmenden oluşan kafile, Sivas Tren Garı'ndan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de katılımıyla raybüs ile Divriği ilçesine gitti.

Kafiledeki öğrencilere seyahat boyunca eğitimci-yazar Tahir Fatih Andı tarafından kurtuluş mücadelesi döneminde İstiklal Marşı süreci anlatıldı.

Belediyenin Kültür Müdürlüğü bünyesindeki sanatçıları ise öğrencilerin keyifli bir yolculuk geçirmesini sağladı.

Divriği ilçesini gezme fırsatı bulan öğrenciler, Unesco Kültür Mirası listesinde yer alan tarihi Divriği Ulucami başta olmak üzere Divriği Kalesi'ni ve Nuri Demirağ Müzesi'ni ziyaret etti.

Etkinlik, öğrencilerin İstiklal Marşı okumasıyla son buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gençlerle gerçekleştirilen etkinliklerin çok daha anlamlı olduğunu belirterek, "Bu etkinlikle gençlerimize tarihi ve kültürel bölgelerimizi gezme, görme fırsatı tanıyoruz. Raybüs ile gerçekleştirilen yolculuğu anlamlandırmak adına da Tahir hocamız, öğrencilere kurtuluş mücadelesi döneminde İstiklal Marşı sürecini anlatıyor ve hep birlikte marşımızı okuyorlar." ifadelerini kullandı.