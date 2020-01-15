Sivas'ta 2019'da konut satışları düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 2019'da konut satışları düştü - Son Dakika

Sivas'ta 2019'da konut satışları düştü

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Sivas'ta 2019'da konut satışları düştü, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.


TÜİK'ten derlenen bilgilere göre 2018 yılında 10 bin 665 konutun satıldığı Sivas'ta 2019 yılında 9 bin 292 konut satılabildi. 12 ayda satılan 9 bin 292 konutun 2 bin 76'sını ipotekli satışlar 7 bin 216'sını ise diğer satış grubu oluşturdu.


TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta 2019 yılında satılan konutların 4 bin 463'ünü ilk satış, 4 bin 829'unu ise ikinci el satış teşkil etti.


Sivas'ta 2019'un Aralık ayında satılan konut sayısı ise önceki dönemin aynı ayına göre 314 adet artarak bin 236'ya yükseldi. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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