Sivas'ta 2020'de yakalanan 5433 kişiden 2621'i tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta 2020'de yakalanan 5433 kişiden 2621'i tutuklandı
22.01.2021 15:17
Sivas'ta 2020 yılında emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan yakalanan 5433 kişiden 2621'inin cezaevine gönderildiği bildirildi.
Sivas'ta 2020 yılında emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan yakalanan 5433 kişiden 2621'inin cezaevine gönderildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında kent genelinde adli merciler tarafından hakkında yakalama emri çıkartılan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda asayiş suçlarından 4352, kaçakçılık ve organize suçlardan 558, narkotik suçlardan 386, terör ve güvenlik suçlarından ise 137 kişi yakalandı.
Yakalanan 5433 kişiden 2621'i ise cezaevine gönderildi.
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