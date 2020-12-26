Sivas'ta 2021'de 385 tarımsal projeye 185 milyon lira destek sağlanacak - Son Dakika

SİVAS'ta 2021 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, 385 projeye 185 milyon lira destek sağlanacak. Sivas Valisi Salih Ayhan TKDK'nin "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında destek alan çiftçileri ziyaret etti.

Sivas'ta gelecek yıl TKDK tarafından 385 projeye 185 milyon lira destek sağlanacağı açıklandı. Vali Salih Ayhan, TKDK'nin 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi' kapsamında destek alan çiftçileri ziyaret etti. Vali Salih Ayhan ilk olarak, Süt Sığırcılığı Modernizasyonu Projesi kapsamında TKDK tarafından destek alan Ahmet Özdemir'e ait işletmeyi ziyaret ederek, işletme sahibi ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Vali Ayhan TKDK tarafından bugüne kadar çiftçilere 400 milyon lira destek sağlandığını ve Sivas'ın en çok proje hazırlayan il olduğunu söyledi. Vali Ayhan, üretim ve istihdam odaklı bir anlayış içerisinde, kentin kalkınması için çalıştıklarını belirterek, "Sivas'ta tarım ve hayvancılıkta çok ciddi çalışmalar yapılmakta. En önemli faaliyet kollarımızdan birisi de çiftçimize yapılan doğrudan destekler. TKDK, 2020 yılı içerisinde yaklaşık 40 milyon liralık 136 projeye destek sağladı. Bunları da sahada ziyaret ederek görüyoruz. Bu geniş coğrafyanın ekilmedik, ayak basılmadık yeri kalmaması için gece gündüz çalışacağız. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlıyorlar. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Vali Ayhan, daha sonra Merkez Demiryazı köyüne geçerek, projeden destek alan Nurettin Erdemir, Davut Ustanoğlu, İsmail Eren, İsmail Gökdemir, Osman Erdemir, Muhittin Yerlikaya ile Recep Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Burada da çiftçilerle sohbet eden Vali Ayhan, "Devletimiz güçlü destekler veriyor. Cesur çiftçilerimizin de buna karşılık vermesiyle Sivas, tarım ve hayvancılıkta bir üs olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Bu coğrafya bunu hak ediyor. Sivas genelinde 650 bin küçükbaş hayvanımız var. Bu sayıyı 1 milyona çıkartarak Sivas'ın dağını, taşını anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.