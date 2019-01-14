Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 2023 Eğitim Vizyonu İl Çalıştayı" Yapıldı

Sivas'ta 2023 Eğitim Vizyonu İl Çalıştayı" Yapıldı

18 dakika önce

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında "2023 Eğitim Vizyonu İl Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sivas'ta 2023 Eğitim Vizyonu İl Çalıştayı
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında "2023 Eğitim Vizyonu İl Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ı eğitimde en üst seviyelere taşıyacak proje ve çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını aktaran Ayhan, "İyi bir ekip olmamız, iyi bir ekiple yola çıkmamız lazım. İyi niyetli ve samimi olacağız. Sorunlarımızı masaya yatıracağız ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Koşar adım gitmek zorundayız. Bu zamanın ruhunu iyi okumamız lazım. Sahada, okul koridorlarında olacağız. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. İlk hedefimiz ilk 20, ikinci hedefimiz ilk 10 ve Sivas örnek şehir olacak." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da Sivas'ın son birkaç yılda yaklaşık 600 milyon lira eğitim yatırımı aldığını belirtti.

Sivas'ta eğitimde fiziki ihtiyaçlarının yüzde 100'e yakın bir oranda tamamlandığını vurgulayan Savaşçı, şunları kaydetti:

"Eğitim kalitesinin arttırılması yönünde göreve başladığımız ilk günden itibaren pek çok çalışmaya imza attık, atmaya da devam ediyoruz. 23 Kasım 2018'den bugüne müzik, robotik kodlama, okul sevgi barınakları, zeka oyunları, yabancı dil atölyeleri ve montesorri eğitimlerine yönelik 10'dan fazla atölyenin açılışını gerçekleştirdik. Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak 2023'e bugünden hazırız. Bakanlığımızca yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonunun ışığında gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Sivas'ta eğitimde hayata geçirilecek proje ve çalışmalar görüşüldü.

Çalıştayın sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.

Çalıştaya, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri, idareci ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Dönüşüm, Sivas, Güncel
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