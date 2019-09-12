Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 21 kilo kaçak tütün ve bin adet makaron ele geçirildi
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Sivas'ta 21 kilo kaçak tütün ve bin adet makaron ele geçirildi

1 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Sivas'ta 21 kilo kaçak tütün ve bin adet makaron ele geçirildi, System.String[]

Sivas'ın İmranlı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İmranlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kaçakçılara yönelik 2 adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 21 kilogram kıyılmış tütün, bin adet içi tütün dolu satışa hazır makaron, 21 adet tütün sarma makinası, 17 bin 500 adet boş makaron, 230 adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Konu ile alakalı Ö.G. ve B.T. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve 4733 Sayılı Kanun gereği adli ve idari işlem yapıldı. - SİVAS

İmranlı, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:37 Kaynak: İHA
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