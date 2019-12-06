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Sivas'ta 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
6 saat önce
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:00 Kaynak: AA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Yavu İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 21 öğrenci, öğle yemeğinde konserve yedi.
Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, köydeki sağlık ocağına götürüldü.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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