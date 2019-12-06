Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
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Sivas'ta 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sivas'ta 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yavu İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 21 öğrenci, öğle yemeğinde konserve yedi.

Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, köydeki sağlık ocağına götürüldü.


Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıldızeli, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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