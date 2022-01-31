SİVAS'TA 214 YERLEŞİM YERİ YOLU KARDAN KAPANDI - Son Dakika

SİVAS'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 214 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde yağışla birlikte araç ve yaya trafiğinin aksamaması için Sivas Belediyesi Karla Mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler alanda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İl genelinde kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 214 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.