Sivas'ta 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sivas'ta 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Sivas'ta 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıSİVAS'ta okul yemekhanesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SİVAS'ta okul yemekhanesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sivas- Erzincan Karayolu 7'nci kilometrede bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 22 öğrenci, öğle saatlerinde okul yemekhanesinde tavuk köfte, makarna, mercimek çorbası ve ayrandan oluşan menüyü yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. Okul yönetiminin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 22 öğrenci ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, okul yemekhanesinden incelemek üzere numune aldı.

Sivas'ta 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:55 Kaynak: DHA
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