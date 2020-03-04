Sivas'ta 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Sivas'ta 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
SİVAS'ta okul yemekhanesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:29 Kaynak: DHA
SİVAS'ta okul yemekhanesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Sivas- Erzincan karayolunda bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 22 öğrenci, öğle saatlerinde okul yemekhanesinde tavuk köfte, makarna, mercimek çorbası ve ayrandan oluşan menüyü yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.?Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. Okul yönetiminin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 22 öğrenci ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, okul yemekhanesinden incelemek üzere numune aldı.
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