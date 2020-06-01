Sivas'ta 220 bin dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Sivas'ta 220 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına başlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas'ta bugün itibari ile başlayan 2020 yılı sulama sezonunda 220 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

Sulu tarım sayesinde 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 169 milyon 712 bin 822 liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Sivas ilinde en önemli sulama projelerinin başında Şarkışla Kanak Sulaması geliyor. İş kapsamında 10 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 6 milyon 677 bin 200 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."