Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

7 saat önce

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, il merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı
Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 17:14:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]