Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

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Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
7 saat önce
Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:14 Kaynak: AA
Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, il merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.
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