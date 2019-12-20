Sivas'ta 224 bin 989 dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 224 bin 989 dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika

Sivas'ta 224 bin 989 dekar alanda toplulaştırma yapıldı

7 saat önce

Sivas'ta, 224 bin 989 dekar alanda toplulaştırma yapıldığı bildirildi.

Sivas'ta 224 bin 989 dekar alanda toplulaştırma yapıldı, System.String[]

Sivas'ta, 224 bin 989 dekar alanda toplulaştırma yapıldığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta 2019 yılında 4 adet projede toplam 1 milyon 138 bin 877 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, 2019 yılında 181 bin 436 dekar alanın tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle 224 bin 989 dekar alana ulaşıldı.

Devam eden çalışmalarla 328 bin 208 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenirken, bununla birlikte arazi toplulaştırması tamamlanan alan 553 bin 197 dekar araziye çıkarılacak.


Çalışmalar kapsamında, sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin de yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sivas'ta 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 4 proje dahilinde 181 bin 436 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlandı. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 328 bin 208 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının yapılması planlanıyor. Böylece toplamda 553 bin 197 dekar alanda bu hizmetler tamamlanacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ise "Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Pakdemirli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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