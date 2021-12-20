SİVAS'TA 234 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI - Son Dakika

SİVAS'ta kar yağışı nedeni ile köy ve mezralardan oluşan 234 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Sivas'ta kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışı nedeni ile il genelinde köy ve mezralardan oluşan 234 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapalı yolların İmranlı, Zara ve Gürün ilçelerinde yoğunlukta olduğu öğrenildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler yollarda sıkıntı yaşayanlara da yardım ediyor. Suşehri ilçesinde Kaleköy yolunda yoğun yağış etkisiyle kontrolü kaybederek şarampole kayan bir otomobil, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla iş makinesi tarafından halatla çekilerek kurtarıldı.