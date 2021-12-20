55 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Gürün ilçesinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçeye bağlı Dayakpınar köyünde yaşayan göz rahatsızlığı yaşayan Fatma Akdeniz'in (45) yakınları 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarı alarak yola çıkan sağlık ekiplerini taşıyan ambulans kara saplandı. Yolda kalan ambulansı İlçe Özel İdare ekipleri bulunduğu yerden kurtardı. Köye ulaşan sağlık ekipleri Akdeniz'e müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Eskihamal köyünde yaşayan Nuran Demir (55) ise gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin köye ulaşması için Özel İdare ekipleri kapalı köy yolunu ulaşıma açtı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SİVAS'TA 234 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI - Son Dakika