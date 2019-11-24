Sivas'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Zara ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Şarkışla ilçesinde düzenlenen programda, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz, Emniyet Müdür Vekili Komiser Tugay Keten, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Bilgiç, Murat Kalkan, Saffet Uzun, CHP İlçe Başkanı Vahip Balık, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Ulaş

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve eğitimciler, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Spor Salonu'nda devam eden programda konuşan Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, öğretmenlerin tohumu toprakla buluşturan, ülkenin geleceğini belirleyen değerli bir mesleği yerine getirdiğini söyledi.

Akköz, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise öğretmenliğin bir meslekten öte, anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir meslek olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından öğretmenler şiir okudu, anılarını paylaştı. Türkülerin söylendiği programda öğretmenler Kaymakam Akköz ile halk oyunu oynadı.



Programa katılanlara Sivas köftesi ikram edildi



Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Serhat Duman, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Zara

Zara ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı.



Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayan program, Belediye Düğün Salonunda Mehmet Habib Soluk Fen Lisesinin hazırladığı etkinlikle devam etti.



Mesleğe yeni başlayan 32 öğretmenin yemin ettiği programda, çeşitli gösteriler sunuldu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, eğitime katkı sağlayan iş insanı Edip Özler'e Zara Kaymakamı Mehmet Sayın tarafından plaket verildi.

Program, Zara Belediyesinin yemek ikramıyla sona erdi.



Programa Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve davetliler katıldı.