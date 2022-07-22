Sivas'ta 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentteki üniversitelerin rektörleri ile bazı oda ve cemiyetlerin temsilcileri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şimşek mesajında, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın, meşrutiyetin ilanı ile gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihinden itibaren kutlandığını hatırlatarak, "Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir." ifadesini kullandı.

Doğru habercilik anlayışı ile çalışan basın çalışanlarının işlerini kolaylaştırıcı tedbirler alınması ve Sivas için güç birliği yapılarak hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, ilimizde faaliyette bulunan, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri içerisinde görev yapan yerel gazete, dergi, radyo, internet haber siteleri, TV kanalları, haber ajansları temsilcileri olmak üzere bütün basın mensuplarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden gazeteci kardeşlerimizi rahmetle anıyor, tüm medya kuruluşlarımızı sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum."

Belediye Başkanı Bilgin de mesajında, vatandaşın doğru haber alması, kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi, toplum sorunlarının tartışılması noktasında basının öneminin yadsınamaz olduğunu vurgulayarak, tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer de yayımladıkları mesajla basın çalışanlarının bayramını tebrik etti.