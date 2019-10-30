Sivas'ta 252 toplanma alanı belirlendi

Sivas Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Nazif Ekinci, hazırlanan "İl Afet Müdahale Planı" kapsamında il genelinde 252 toplanma alanı belirlendiğini açıkladı.

Ekinci, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde öğrencilerin katılımıyla yaptığı açıklamada, 2019 yılının Türkiye'de afetlere hazırlık yılı olarak ilan edildiğini anımsattı.

Her ay farklı bir tema ile toplumda temel afet bilinci farkındalığı oluşturmak için bir dizi faaliyetler yürüttüklerini aktaran Ekinci, "Geçen ay ki temamız 'Afet Acil Durum Çantasıydı.' Öncelikle okullarımız olmak üzere farklı farklı yerlerde afet acil durum çantası nedir, içerisinde neler bulunur, toplumun farklı kesimlerine, engellilere göre, çocuklara göre neler olmalıdır şeklinde tema olarak bunu işlemiştik." dedi.

Ekim ayının temasının ise Acil Durum Toplanma Alanları olduğunu aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde bütün illerimizde ve ilçelerimizde toplanma alanları belirlenmişti. Sivas merkezde 135, 16 ilçemizde de 117 olmak üzere 252 adet toplanma alanı belirlenmiştir. Normalde toplanma alanlarının standardı kişi başına 2,5 metrekare düşecek şekilde planlanırken, Sivas il genelindeki ortalama yaklaşık 3,5 metrekaredir. Kentte her belirlenen toplanma alanına acil durum toplanma alanları levhası belediyelerimiz tarafından yaptırılarak asıldı. Sivas olarak özellikle kent meydanını baz alacak olursak gerçekten birçok şehirde olmayan avantaja sahibiz. İl merkezindeki toplanma alanları şehir nüfusumuzun yüzde 10'unu koruyabilecek alana sahip. Bu gerçekten son derece avantajlı bir durum."

Toplanma alanlarıyla acil durum barınma alanlarının farklı şeyler olduğuna da dikkati çeken Ekinci, toplanma alanlarının afetlere kapalı alanlarda yakalanan insanların ilk şoku atlattıktan ve güvenli bir şekilde dışarıya tahliye olduktan sonra her türlü tehlikelerden korunduğu açık alanlar olduğunu söyledi.

Ekinci, acil toplanma alanlarının düz ve erişime kolay alanlar olduğunu ifade etti.