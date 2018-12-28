Sivas'ta 258 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas
'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas'ta olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. Merkezde 18, Divriği
'de 15, Doğanşar
'da 4, Gölova
'da 12, Gürün
'de 34, Hafik
'te 8, İmranlı
'da 70, Kangal
'da 28, Koyulhisar
'da 7, Suşehri
'nde 15, Ulaş'ta 2, Yıldızeli
'nde 3 ve Zara'da ise 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:58 Kaynak: İHA
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