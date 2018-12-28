Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 258 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 258 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

4 dakika önce

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 258 Köye Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 18, ilçelerden Divriği'de 15, Doğanşar'da 4, Gölova'da 12, Gürün'de 34, Hafik'te 8, İmranlı'da 70, Kangal'da 28, Koyulhisar'da 7, Suşehri'nde 15, Ulaş'ta 2, Yıldızeli'nde 3 ve Zara'da 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Öte yandan il merkezinde soğuk hava etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:35 Kaynak: AA

Yıldızeli, Koyulhisar, Sivas, Güncel
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