Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

23.04.2022 17:57
Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kiraladıkları araçla kentte 27 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan S.T, C.A, A.K. ve G.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan S.T, C.A, ve A.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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