Sivas'ta 276 köy yolu kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 276 köy yolu kapalı - Son Dakika

Sivas'ta 276 köy yolu kapalı

6 saat önce

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 276 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 276 köy yolu kapalı, System.String[]

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 276 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Kent genelinde 276 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle Merkez de 10, Akıncılar'da 8, Divriği'de 35, Doğanşar'da 7, Gürün'de 41, Hafik'te 10, İmranlı'da 30, Kangal'da 29, Koyulhisar'da 5, Suşehri'nde 15, Şarkışla'da 26, Ulaş'ta 3, Yıldızeli'de 32 ve Zara'da 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Koyulhisar, Yıldızeli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
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