Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

11.03.2022 10:24

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla birlikte tarihi kent meydanı da beyaza büründü. Sivas Belediyesi ekipleri kaldırımlarda ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerliyor. Öte yandan Sivas'ta kar yağışıyla beraber 277 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına başladı.

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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Tipi ve kar yağışı yolcu otobüsünün devrilmesine neden oldu: 8'i ağır, 34 kişi yaralandı Tipi ve kar yağışı yolcu otobüsünün devrilmesine neden oldu: 8'i ağır, 34 kişi yaralandı Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 277 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 277 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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