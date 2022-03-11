SİVAS'TA 277 YERLEŞİM YERİ YOLU KARDAN KAPANDI - Son Dakika

SİVAS'ta, geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sabaha kadar devam eden yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 10 santimi geçtiği kent merkezinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de ana yollar ile mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 277 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için Özel İdare ekipleri, çalışma başlattı. (DHA)