Sivas'ta 279 kişilik işbaşı eğitim programı ile istihdama katkı sağlanacak

Sivas'ta, İŞKUR İl Müdürlüğü ile 5 firma arasında istihdam taahhütlü işbaşı eğitim programı protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde, kentin gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcılara yer tahsis ettiklerini aktaran Ayhan, yeni yatırım taleplerinin de Demirağ OSB'de yapılacağını bildirdi.

İşbaşı eğitim programı ile çok sayıda kişiye istihdam sağladıklarını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Daha önce de çok sayıda kişiye istihdam sağlayan firmalarımız, bir kez daha personel sayısını artırmak için devletimizin sunduğu imkanlardan istifade ediyor. Salgın dönemine rağmen ortaya koydukları üretim hedefleriyle cesur, yerli ve milli, AR-GE'ye önem veren, geleceği iyi okuyan firmalarımızla her zaman gurur duyacağız."

Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ise salgın döneminde firmaların üretim hedefleriyle istihdam sayılarını artırmaya başladıklarını belirterek, "Devletimiz üretenin yanında. Her firmamıza Sivas'a sundukları istihdam katkısı için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat da işbaşı eğitim programlarından faydalanarak istihdam sağlayacak firmalara katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Kurumumuzla daha önce de iş birliği yapan firmalarımız bir kez daha istihdam odaklı çalışmayla iş gücü piyasasına katkı sağlıyor. 6 ay sürecek eğitimle kursiyerler işi başında öğrenecek ve istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise kurumsal yapılarıyla şehrin ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayan firmaların, devletin verdiği desteklerden en iyi şekilde istifade ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından imzalanan protokolle Ön Yıldız Tekstil 100, Ozon Tekstil 50, Ceylanoğlu Tekstil 68, TAYFX firması 16, BİM Birleşik Mağazalar AŞ 45 kişi olmak üzere toplamda 279 kişiye iş imkanı sağlanacak.