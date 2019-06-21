Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi
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Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi

12 dakika önce

Sivas'ta bir otomobilde yapılan aramada 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.

Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi, System.String[]
Sivas'ta bir otomobilde yapılan aramada 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, M.A. yönetimindeki otomobil Sivas- Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü girişinde durduruldu.
Otomobilde narkotik köpeği "Ares"in de katılımıyla arama yapıldı.
Aramada, araca gizlenmiş 60 paket halinde 28 kilo 885 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan M.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:39 Kaynak: AA
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