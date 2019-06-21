Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi
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Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi

5 dakika önce

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.

Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi, System.String[]
Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri operasyonda, Sivas'ta durdurulan M.A. isimli şüphelinin aracında arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 60 paket halinde 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi. M.A. gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
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