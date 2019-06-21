Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi
5 dakika önce
Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
'ta İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Batman
İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri operasyonda, Sivas'ta durdurulan M.A. isimli şüphelinin aracında arama gerçekleştirildi. Narkotik
köpeği ile yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 60 paket halinde 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi. M.A. gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS
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