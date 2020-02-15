Sivas'ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Sivas'ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı
6 saat önce
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 294 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 294 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat 2020 tarihi itibariyle Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle 294 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yol açma çalışmalarının il genelinde mesai mefhumu gözetmeksizin devam ettiği bildirildi. - SİVAS
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