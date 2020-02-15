Sivas'ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Sivas'ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 294 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 294 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat 2020 tarihi itibariyle Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle 294 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yol açma çalışmalarının il genelinde mesai mefhumu gözetmeksizin devam ettiği bildirildi. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

60 liralık antifrizden kaçan sürücüler, 7 bin liralık masraftan kaçamadı
Bursa Yenişehir'de şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor 18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 16:35:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]