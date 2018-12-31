Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 296 Köy Yolu Kapandı

Sivas'ta 296 Köy Yolu Kapandı

1 saat önce

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 296 köye ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 296 Köy Yolu Kapandı, System.String[]
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 296 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 12, ilçelerden Altınyayla'da 5, Divriği'de 65, Doğanşar'da 3, Gemerek'te 16, Gürün'de 42, Hafik'te 12, İmranlı'da 10, Kangal'da 69, Suşehri'nde 24, Şarkışla'da 3, Yıldızeli'nde 5, ve Zara'da 30 olmak üzere 296 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:17 Kaynak: AA

Yıldızeli, Altınyayla, Sivas, Güncel
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