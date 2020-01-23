Sivas'ta 3.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sivas'ta 3.2 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:35 Kaynak: İHA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 17.33'te Kuzey Anadolu Fay Hattına yakın bir noktada bulunan Suşehri ilçesi Karaören köyünde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12.6 km derinliğinde meydana gelen deprem pek hissedilmedi.
(İHA)
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