Sivas'ta 3.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Sivas'ta 3.2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sivas'ta 3.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 17.33'te Kuzey Anadolu Fay Hattına yakın bir noktada bulunan Suşehri ilçesi Karaören köyünde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12.6 km derinliğinde meydana gelen deprem pek hissedilmedi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:35 Kaynak: İHA
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