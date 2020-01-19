Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

18 dakika önce

Sivas'ın Zara ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Sivas'ın Zara ilçesinde saat 20.35'de Beypınar köyü merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.0 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem il ve ilçe merkezinde hissedilmedi. - SİVAS

Kandilli Rasathanesi, Deprem, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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