Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Sivas'ın Zara ilçesinde saat 20.35'de Beypınar köyü merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.0 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem il ve ilçe merkezinde hissedilmedi.

(Bora Kara/iha)