Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:10 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Sivas Suşehri olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 17.33'te 12.61 kilometre derinlikte meydana gelirken, ilçede ve çevrede hissedilmedi.
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