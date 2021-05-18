Sivas'ta 3 ayda 242 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının Ocak-Mart aylarına ilişkin 'Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta bu yılın ilk çeyreğinde belediyeler tarafından 242 daireye yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen 242 dairenin bulunduğu bina sayısı ise 61 olarak kayıtlara geçti.

2021'in ilk çeyreğinde Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 66 bin 77 metrekare olarak açıklandı. Bunun 31 bin 406 metrekaresini konut kullanım alanı, 27 bin 571 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 7 bin 100 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

934 daireye yapı kullanma izni belgesi

TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre bu yılın ilk çeyreğinde Sivas'ta toplam 934 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi. Kentte yapı kullanma izni belgesi verilen yapıların yüzölçümü 201 bin 83 metrekare iken bunun 127 bin 24 metrekaresini konut kullanım alanı, 26 bin 930 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 47 bin 129 metrekaresini ise ortak kullanım alanı teşkil etti. - SİVAS