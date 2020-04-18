Sivas'ta 3 ayda 66 şirket kuruldu - Son Dakika

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), ülkede 2020 yılının ilk çeyreğinde kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı.



TOBB'dan derlenen bilgilere göre 2019'un Ocak-Mart ayları arasında 65 şirket, 2 kooperatif ve 18 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas'ta bu yılın aynı döneminde 66 şirket, 3 kooperatif ve 27 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2020'nin ilk çeyreğinde 20 şirketin tasfiye edildiği kentte 20 şirket ile 32 gerçek ticari işletmesi ise faaliyetlerine son verdi.



Sivas'ta 2020'nin ilk 3 ayında kurulan 66 şirketin sermayesinin 9 milyon 70 bin lira olduğu belirtildi. Ocak-Mart döneminde Sivas'ta kurulan yabancı sermayeli şirketin sayısı 2, sermayesi ise 1 milyon 220 bin lira olarak açıklandı. - SİVAS