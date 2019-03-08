Sivas'ta 3 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
35 dakika önce
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 31 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sivas
'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 31 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 18 kaçakçılık, 3 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, 3 göçmen kaçakçılığı olmak üzere 24 olaya müdahale etti.
Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 31 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 29 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:51 Kaynak: AA
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