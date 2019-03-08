Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 3 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Sivas'ta 3 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

35 dakika önce

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 31 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sivas'ta 3 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 31 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 18 kaçakçılık, 3 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, 3 göçmen kaçakçılığı olmak üzere 24 olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 31 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:51 Kaynak: AA

Jandarma, Sivas, Güncel
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