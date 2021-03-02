Sivas'ta 3 bin 538 Suriyeli yaşıyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son verilere göre Sivas'ta geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısı 3 bin 538'e ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımına ilişkin güncellediği son verileri kamuoyu ile paylaştı. 17 Şubat 2021 tarihli verilere göre ülkesinden ayrılmaya zorlanmış Suriyelilerin Türkiye'de yoğun bir şekilde tercih ettiği iller arasında Sivas da yer aldı.

Sivas'ta 2016 yılının son aylarında 2 bin olarak tespit edilen Suriyeli sayısı 17 Şubat tarihi itibariyle 3 bin 538'e ulaştı. Son verilere göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas'ta Suriyelilerin toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,56 olarak belirlendi.

En fazla Suriyeli İstanbul'da

Göç İdaresi'nin verilerine göre Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 655 bin 67 olarak kayıtlara geçti. En fazla Suriyelinin yaşadığı il 521 bin 6 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 449 bin 945 kişi ile Gaziantep, 433 bin 264 kişi ile Hatay, 422 bin 986 kişi ile de Şanlıurfa izledi. İl nüfusları ile karşılaştırıldığında ise en yüksek oranda Suriyelinin yüzde 73,48 ile Kilis'te olduğu görüldü. Kilis'te 104 bin 925 Suriyelinin yaşadığı açıklandı. Suriyelilerin en az yaşadığı şehir ise 22 kişi ile Bayburt oldu. - SİVAS