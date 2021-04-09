Sivas'ta 3 büyük projenin çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sivas'ta 3 büyük projenin çalışmaları sürüyor

Sivas Belediyesi tarafından yapımına başlanan 3 projenin çalışmaları hızla devam ediyor

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından yapımına başlanan 3 projenin çalışmaları hızla devam ediyor.

Sivas Belediyesi tarafından yapılan İtfaiye Binası, Yumurtatepe Bölge Parkı ve Perakende Sebze Halindeki çalışmalar hızla sürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ile Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Yenişehir bölgesinde yeni İtfaiye binasında ki çalışmaları takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu çalışmalar hakkında bilgi alarak işçilerle sohbet etti. Başkan Yardımcısı Olgun ve Genel Müdür Kuzu daha sonra geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan Yumurtatepe Bölge Parkında incelemelerde bulunarak proje hakkında bilgi aldılar. Başkan Yardımcısı Olgun ve Genel Müdür Kuzu son olarak tarihi dokuya uygun günün gerekliliklerine cevap verecek bir yapıya kavuşturulması hedeflenen Perakende Sebze Halindeki çalışmaları inceleyerek bilgi aldılar.