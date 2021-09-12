Sivas'ta 3 gün boyunca mahalle konserleri düzenlenecek - Son Dakika

Sivas'ta belediyenin organizasyonuyla 3 gün sürecek mahalle konserleri düzenlenecek.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 17, 18 ve 19 Eylül'de düzenlenecek mahalle konserlerinde sevilen sanatçılar sahne alacak.

Bu çerçevede, 17 Eylül Cuma günü Mevlana Mahallesi'nde Ender Balkır, Diriliş Mahallesi'nde Abdullah Polatcı, 18 Eylül Cumartesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde Onur Şan, Ali Baba Mahallesi'nde Pınar Dağdelen, 19 Eylül Pazar Yenidoğan Mahallesi'nde Oğuz Aksaç, Tuzlugöl Mahallesi'nde ise Ayaz Aydın sevenleriyle buluşacak.