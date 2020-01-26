Sivas'ta 3 gündür kayıp olan kişinin cesedi arazide bulundu - Son Dakika

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Sivas'ta 3 gündür kayıp olan kişinin cesedi arazide bulundu
6 saat önce
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 3 gündür aranan kişinin cesedi arazide bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 3 gündür aranan kişinin cesedi arazide bulundu.
Ortaköy'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Coşkun'un (43), çarşamba günü eve dönmemesi üzerine eşi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan arama sonucu Coşkun'un cesedi, köye yaklaşık bir kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde bulundu.
Coşkun'un cesedi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ahmet Coşkun'un ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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