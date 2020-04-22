Sivas'ta 3 katlı apartman karantinaya alındı - Son Dakika
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Sivas'ta 3 katlı apartman karantinaya alındı

6 saat önce

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde 3 katlı bir apartman karantinaya alındı.

Sivas'ta 3 katlı apartman karantinaya alındı, System.String[]

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde 3 katlı bir apartman karantinaya alındı.

Tuzlugöl Mahallesi 12'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda bazı ailelerinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Bunun üzerine polis ekipleri apartmana gelerek vatandaşlara binanın karantinaya alındığını tebliğ etti. Apartmanın girişine şerit çekerek giriş ve çıkışa kapatıldı. Bu sırada apartmanda koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi de polis ekipleri tarafından Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne götürüldü. Karantina başlamadan 10 dakika önce binaya misafirliğe gelen 3 kişinin de çıkışına polis ekiplerince izin verilmedi. Bu kişilere de apartmanda karantina altında kalacakları bildirildi. Giriş ve çıkışa kapatılan apartmanda yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:39 Kaynak: DHA

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