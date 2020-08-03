Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

SİVAS'ın Gemerek ilçesine otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Ömer Durmuş (18) idaresindeki 06 AN 1624 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunun tabelasınıa çarpıp devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Bekir Yıldırım (18) ve Hakan Durmuş (18) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası otomobilin motorunun yerinden çıktığı görüldü. Kaza anı ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.