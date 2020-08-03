Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas- Kayseri yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Ömer Durmuş'un (18) kullandığı 06 AN 1624 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, akaryakıt istasyonunun tabelasınıa çarparak, devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Bekir Yıldırım (18) ve Hakan Durmuş (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası otomobilin motorunun yerinden çıktığı görüldü. Kaza anı ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.